В Нижнем Тагиле начали сбор подписей за отставку главврача ЦГБ №1

Члены партии "Справедливая Россия" в Нижнем Тагиле организовали сбор подписей за отставку с должности главного врача ЦГБ№1 Александра Павловских, сообщает "Реальный Тагил". По словам депутата гордумы Леонида Мартюшева, обстановка в медучреждении по-прежнему напряженная, именно поэтому он лично подписался под обращением, которое впоследствии направят в региональное правительство и областной минздрав.

"Мне как депутату поступает множество обращений от жителей Нижнего Тагила, в частности, из Дзержинского района. Из них следует, что никаких положительных изменений в больнице не произошло. Ни для улучшения условий труда медицинских работников, ни для улучшения качества приема и лечения тагильчан. В данном случае можно говорить о том, что Павловских показал непрофессионализм и неумение работать с людьми. Назрела насущная необходимость решать эту серьезную проблему. Представители партии "Справедливая Россия" в Нижнем Тагиле решили начать сбор подписей с требованием отставки главного врача ЦГБ №1. Все неравнодушные к судьбе больницы граждане могут поставить свою подпись", - заявил депутат.

Он также отметил, что после того, как конфликт вспыхнул с новой силой, Павловских заявил о дальнейшем намерении сотрудничать и консультироваться с активистами, однако вскоре стал отказываться от предложений о расширении сотрудничества, а инициатива встреч им отклонялась.

На момент публикации областное министерство здравоохранения не смогло оперативно предоставить Накануне.RU комментарий по данному вопросу.

Напомним, что еще в августе депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин написал обращение в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с просьбой урегулировать скандал в стенах ГБУЗ СО "ГБ №1 Нижний Тагил". Как рассказал депутат, после прихода на должность главврача Александра Павловских, из больницы начали массово увольняться врачи и медсестры, несогласные с новыми условиями работы и оплаты их труда.