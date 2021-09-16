Алексей Текслер поручил главам ускорить начало отопительного сезона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов подавать тепло в социальные объекты и жилые дома, не дожидаясь холодов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Руководители муниципалитетов вправе принять решение о начале отопительного периода, не дожидаясь, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже 8 градусов Цельсия в течение пяти суток. Это условие установлено лишь в качестве предельной точки. По подаче тепла в социальные учреждения никаких ограничений нет, достаточно заявки в теплоснабжающую организацию. В ряде территорий тепло на объекты социальной сферы уже дали. Принимайте решения, не ждите у моря погоды, я считаю, что эту работу надо форсировать", - подчеркнул глава региона.

По словам заместителя начальника управления инженерной инфраструктуры министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Павла Самсонова, в регионе подготовка к отопительному сезону проходит в стандартном режиме.

"К отопительному сезону подготовлены 848 теплоисточников. В этом году ведется работа по строительству новых теплоисточников. Проводятся работы по реконструкции системы теплоснабжения города Златоуста, ведется строительство трех новых газовых котельных по концессионному соглашению. Идет строительство новой газовой котельной в поселке Энергетиков Троицка, с участием инвестора строится котельная в Кыштыме. За счет средств областного бюджета ведется строительство новых котельных взамен неэффективных в Каслинском районе в поселке Береговой, в Катав-Ивановском районе в городе Юрюзань, в Троицком районе в поселке Кумысное, в Уйском районе. Весомым подспорьем являются работы по газификации. Строятся новые сети газоснабжения протяженность порядка 280 км. За счет этого около 5 тыс. квартир и домов получат возможность отапливаться "голубым топливом" в этом отопительном сезоне", - сообщил он.

Однако в Юрюзани подрядчик срывает сроки сдачи котельной, это ставит под угрозу начало отопительного сезона в муниципалитете. Алексей Текслер взял ситуацию под личный контроль и поручил принять меры к недобросовестному подрядчику.

"У нас никто мерзнуть не должен, и тепло должно быть. Ситуацию с подрядчиком не только на уровень районной прокуратуры, поднимайте на уровень выше. Это никуда не годится! Чтобы этот подрядчик больше не просто на территории не работал, взашей гнать таких подрядчиков надо. Личный контроль и ежедневный доклад мне по этому поводу", - подчеркнул он.

В ряде муниципалитетов уже начался отопительный сезон. Раньше всех отопление начали включать в Кусинском районе и Усть-Катаве, а также в Верхнем Уфалее, Снежинске, Озерске и Кунашакском районе. На социальных объектах первыми в регионе отопление дали в Кыштыме и Каслинском районе. По заявкам включают отопление и в социальных учреждениях Челябинска.

"Челябинск практически на 100% готов к отопительному сезону. Шесть этапов гидравлических испытаний город прошел за летний период. У нас 35 теплоснабжающих и теплосетевых организаций прошли все проверки и получили паспорта готовности. Мы подключаем 6 тыс. 200 многоквартирных домов и 481 объект социальной сферы. По заявкам руководителей бюджетных учреждений мы начинаем подключать социальные учреждения. Подать заявку могут больницы, детские сады, школы, мы будем их оперативно отрабатывать", - рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Государственная жилищная инспекция Челябинской области проверяет готовность многоквартирных домов к отопительному сезону. В частности, оцениваются мероприятия, которые в обязательном порядке должны проводить управляющие организации.

"Основным здесь является подготовка дома к приему тепла и обеспечение работоспособности всех приборов учета, которые стоят на дома. Кроме того, при проверках обязательно рассматривается как проведены регулировки на доме, в каком состоянии теплоизоляция, в каком состоянии окна и чердаки. При выявлении нарушений главное управление выдает предписания", - отметил начальник отдела обеспечения надзорных функций и контроля за деятельностью регионального оператора Государственной жилищной инспекции Челябинской области Ильгам Бикбулатов.