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Общество Свердловская область
Литературный квартал в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

Определен победитель проектов реконструкции Литквартала в Екатеринбурге

Концепция реконструкции Литературного Квартала в Екатеринбурге бюро S&P "Ландшафтная архитектура" стала победителем по итогам голосования, в котором приняло участие 4 тыс. 23 человека. Об этом на презентации проектов заявил глава города Алексей Орлов, передает корреспондент Накануне.RU. При этом данные результаты не значат, что окончательное решение уже принято. Проект будет дорабатываться и видоизменяться, после чего направится на подпись губернатору Евгению Куйвашеву.

"Я только что еду от губернатора Свердловской области, он безусловно поддерживает этот проект. То, что мы совместно проработаем, что войдёт в техническое задание, мы обязательно покажем губернатору и он обещал поддержку со стороны области уже в практической реализации этого проекта вместе с тем, чтобы мы уже к нашему юбилею могли иметь обновленную территорию, которую так любят наши горожане", - заявил Орлов.

Согласно концепции, в Литквартале появятся литературная площадь, литературное кафе, летняя библиотека, в которой можно было бы разместить книжный магазин с новинками литературы и редкими изданиями, информационный центр, где посетители смогут найти всю необходимую информацию о происходящем в Литературном квартале, а также летний театр, который дизайнеры лишь немного модернизируют.

При этом улицу Пролетарскую дизайнеры хотят сделать пешеходной, включить в нее уличную мебель и посадить крупномеры. Улицу Толмачева также собираются засадить крупномерами, сделать односторонней и включить в нее дождевые сады, которые будут собирать дождевую и талую воду, аккумулировать ее в большие закопанные емкости. В дальнейшем их можно было бы использовать для технических нужд сада и Литературного квартала.

Однако не всех полностью удовлетворил концепт. Так, один из присутствующих на презентации отметил, что выбранные разработчиками для благоустройства парка концепции "Вишневый сад" и "Конек Горбунок", который стал бы детской площадкой, не имеют привязки к уральским писателям.

"Наши уральские писатели чем хуже? У нас есть "Серебряное копытце" к примеру. Мое мнение, коллеги, я не увидел привязку данного проекта к нашей уральской идентичности. Только мы с вами понимаем, что наше культурное наследие, в том числе, включает и наследие наших писателей. Бажов говорил, что лучший детский писатель это Мамин-Сибиряк, и не зря у нас бюсты этого писателя находятся на Плотинке. Поэтому все-таки хотелось бы, чтобы больше было наших уральских писателей", - заявил активист.

По его словам, в целом концепт проекта его устроил, однако таким может быть любой квартал, а для привязки к Литературному кварталу именно в Екатеринбурге необходима привязка к местным писателям.

Авторы проекта пообещали прислушаться к мнению горожан.

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Теги: Литературный квартал, концепция, проект



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