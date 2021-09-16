Системы С-500 "Прометей" начали поступать в ВС России

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщили, что поставки российским военным новой системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей" начались, но пока не в полном комплекте.

"Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава", - цитирует Борисова "Интерфакс".

Также он заявил, что Индия может стать первым иностранным покупателем новой системы ПВО С-500. Однако пока никаких договоренностей нет.

В июле сообщалось, что Минобороны России и концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку первой партии зенитных ракетных систем С-500 "Прометей".

20 июля Минобороны сообщило об успешном испытании на полигоне Капустин Яр ЗРС С-500 "Прометей". Система выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. Цель была поражена, стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики. Также в оборонном ведомстве заявили о высокой надежности "Прометея".