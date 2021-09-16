Российские космонавты на МКС начали "уборку" перед съемками фильма "Вызов"

Текущий российский экипаж МКС начал подготовку к съемкам художественного фильма "Вызов". Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров проведут "уборку", уберут из модулей, где будут проходить съемки, личные вещи, чтобы после прилета съемочной группы на станцию можно было быстрее начать работу над фильмом, рассказал журналистам Герой России, командир МКС-66, командир ТПК "Союз МС-19" Антон Шкаплеров. Он возглавит экипаж со съемочной группой, в который также войдут актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Шкаплеров рассказал, что в этот полет ему придется сложнее, поскольку в его экипаже не будет борт-инженера. Хотя Пересильд и Шипенко получили базовые знания и смогут выполнять указания командира корабля, все равно они не имеют профессиональных навыков. Также космонавт рассказал, что ни в каких экспериментах актриса и режиссер участвовать не будут – 10 из 12 дней на орбите они посвятят съемкам.

Также командир будущей экспедиции рассказал, что сразу после прилета он вместе с Олегом Новицким займется переустановкой ложементов и другого оборудования с борта одного корабля на другой, так как экипаж будет добираться на Землю другим "бортом", а многие части кабины являются индивидуальными.

Режиссер Клим Шипенко рассказал некоторые подробности о первом художественном фильме, съемки которого пройдут в космосе. "Это будет драма. Понятная, жизненная, основанная на нашем опыте. Фильм должен быть близок и понятен всем людям, тем, кто никогда не летал в космос. В основе фильма история, когда простому человеку, никак не соприкасавшемуся с космической сферой, предлагают полететь на станцию МКС и спасти жизнь космонавту", - говорит Шипенко. Он добавил, что и он, и другие космонавты тоже будут принимать участие в съемках как актеры. Правда, космонавтам ничего играть не придется – это будет камео.