На реконструкцию стадиона в Каменском районе направят 60 миллионов рублей

На реконструкцию "Центрального" стадиона в Каменке власти Воронежской области направят 60 миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев во время встречи с зампредом Госдумы Алексеем Гордеевым, которая прошла накануне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Воронежской области, стороны обсуждали развитие Каменского района.

Проектирование стадиона в Каменке начнется уже в этом году.

"У нас нет задачи заставлять вас делать проектную документацию. Нужно доказать необходимость объекта, остроту проблемы и ее приоритетность. Мы не практикуем выделять деньги только на те работы, по которым есть проектные решения, лучше мы сделаем совместный проект, правильный", - высказался Гусев.

Вице-спикер Госдумы выразил благодарность главе региона за принятие такого важного решения и отметил, что федеральные проекты значительно расширились. Он подчеркнул, что сельским территориям необходимо комплексное развитие и добавил, что решение Александра Гусева является системным.

"Понимая, что у районов сейчас нет денег на проектирование, — идти не от документации, а от проблемы. Если есть проблема, она включается в план, а область вместе с районом уже решает все вопросы, в том числе и проектно-сметной документации", - отметил Гордеев, добавив, что такие подходы к решению проблем приносят результаты.

Еще одной острой темой для беседы политиков стала ситуация на предприятии ООО "Евдаково". В настоящий момент это единственное крупное промышленное производство района. Потому, по словам Гордеева – сам район можно назвать монорайоном. "Евдаковский масложировой комбинат" специализировался на выпуске майонеза, кондитерских жиров, маргаринов, заменителей молочного жира, пальмового масла, жиров специального назначения. В 2016 году работа комбината была остановлена и сейчас группа компаний "ЭФКО" занимается перезапуском работы производства, ведутся работы по повышению его эффективности.

Ранее от сотрудников предприятия поступали жалобы на низкие зарплаты. Власти региона и муниципалитета занимаются также и решением этой проблемы. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев пообещал провести переговоры с собственниками масложиркомбината, чтобы они рассмотрели этот вопрос и нашли решение.

Глава местной администрации Анатолий Кателкин, также принявший участие в совещании, отметил, что зарплата работников предприятия была увеличена лишь в последнее время. Также мэр сообщил, что по прогнозам доходы муниципалитета вырастут на 25%.

В рамках комплексного развития территории, власти обсудили и другие социально-значимые вопросы. К примеру, нехватку врачей, а также педагогов, создание новых рабочих мест, проблему демографии, ремонт и обновление социально-значимых объектов, развитие культуры.

Так, одной из тем разговора стала проблема водоснабжения Каменки и сельских поселений. Губернатор отметил, что и к решению этого вопроса необходим комплексный подход. На обновление системы водоснабжения в населенных пунктах Воронежской области выделили миллиард рублей. Было отмечено, что только за последние пять лет в Каменском районе было заменено девять водонапорных башен.