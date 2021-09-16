Доходы бюджета Екатеринбурга за первую половину 2021 года превысили 25,6 млрд рублей

16 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
Екатеринбург, улица Ленина, флаг Свердловской области, Е100 (2019) | Фото: Накануне.RU

Доходы бюджета Екатеринбурга за первую половину 2021 года превысили 25,6 млрд рублей

Сегодня, 16 сентября, депутаты Екатеринбургской городской думы на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике рассмотрели отчет "Об исполнении бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" за первое полугодие 2021 года".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, докладчиком выступила начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева. По данным отчета об исполнении бюджета за первое полугодие, доходы на 1 июля составили 25 миллиардов 658 миллионов рублей, или 50,9% к плану. Расходы составили 22 миллиарда 897 миллионов рублей, или 42,9%.

Наибольший удельный вес в бюджете столицы Урала занимают расходы на образование – 55,7%. В целом расходы на социальную сферу составили 71,4% от общего объема бюджета.

В итоге депутаты проголосовали за включение вопроса "Об исполнении бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" за первое полугодие 2021 года" в проект повестки очередного заседания гордумы.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: бюджет, Екатеринбург, доходы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети