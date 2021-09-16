Доходы бюджета Екатеринбурга за первую половину 2021 года превысили 25,6 млрд рублей

Сегодня, 16 сентября, депутаты Екатеринбургской городской думы на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике рассмотрели отчет "Об исполнении бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" за первое полугодие 2021 года".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, докладчиком выступила начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева. По данным отчета об исполнении бюджета за первое полугодие, доходы на 1 июля составили 25 миллиардов 658 миллионов рублей, или 50,9% к плану. Расходы составили 22 миллиарда 897 миллионов рублей, или 42,9%.

Наибольший удельный вес в бюджете столицы Урала занимают расходы на образование – 55,7%. В целом расходы на социальную сферу составили 71,4% от общего объема бюджета.

В итоге депутаты проголосовали за включение вопроса "Об исполнении бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" за первое полугодие 2021 года" в проект повестки очередного заседания гордумы.