СКР возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам во время выборов в Госдуму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении активиста и основателя Telegram-канала "Что делать" (около 10 тыс. подписчиков) Дмитрия Чебанова о склонении к массовым беспорядкам в дни выборов в Госдуму. В СКР сообщили, что за распространением призывов к беспорядкам стоит группа из 11 человек из семи регионов России, передает ТАСС.