Путин зарегистрировался для электронного голосования на выборах, - Песков

Ушедший на самоизоляцию Владимир Путин в любом случае проголосует на выборах в Госдуму, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он не исключил, что это будет участие в электронном голосовании. По словам представителя Кремля, президент был там зарегистрирован, передает РИА Новости.

Также Песков сообщил, что Путин проведет в режиме самоизоляции как минимум неделю.

Об уходе на изоляцию президент России сообщил 14 сентября. По его словам, накануне он целый день работал с человеком, у которого выявили COVID-19. Сегодня Путин уточнил, что в его ближайшем окружении заболели несколько десятков человек.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что это решение не повлияет непосредственно на работу президента, не будет очных мероприятий, но встречи проводиться будут – в режиме видеоконференции.