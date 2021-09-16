16 Сентября 2021
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Общество За рубежом
отпуск, отдых, туризм, море, пляж, Турция (2020) | Фото: Накануне.RU

Турция перестала принимать без ПЦР-тестов россиян, привитых "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной"

Турция начала принимать без ПЦР-тестов только россиян с сертификатом о вакцинации "Спутником V" или с антителами. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С 14 сентября туристам, вакцинированным "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком", придется сдавать ПЦР-тест или тест на антиген.

До этого стало известно, что Турция прекратила принимать сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт".

Ранее сообщалось, что Турция до конца сентября не будет требовать от детей до 12 лет справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, справку о вакцинации или экспресс-тест на антиген при въезде в страну. До этого въезд без справки был разрешен только детям до шести лет.

Напомним, что в Турции с 6 сентября начали действовать новые коронавирусные ограничения: под запретом оказалось посещение концертов, кино и театров без справки о перенесенной инфекции или отрицательном тесте на COVID-19. В МДВ республики подтвердили, что иностранные туристы не попадают под новые covid-ограничения.

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Теги: турция, туристы, вакцины, пцр-тесты



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