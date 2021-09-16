16 Сентября 2021
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Собака Ева, потерявшаяся в Домодедово. (2021) | Фото: пресс-служба S7

В Домодедово нашли собаку, сбежавшую из переноски-багажа четыре дня назад

В столичном аэропорту Домодедово удалось найти собаку Еву, сбежавшую из переноски во время транспортировки багажа.

После четырех дней поисков хозяйка собаки написала в соцсети: "Самые лучшие новости, которые могут быть, это когда тебе звонят и говорят что твоя собака нашлась!!! Сегодня, около 4 утра Евочку поймали! Наш план с толстовкой сработал. Малышка вышла на мой запах и сотрудникам, которые в тот момент находились рядом, удалось её поймать! Всё получилось! Я плакала всё утро, но уже от счастья! Малышку накормили и погуляли, она успокоилась и чувствует себя хорошо! Надеюсь всё будет отлично и сегодня мы воссоединимся всей семьёй".

В пресс-службе Домодедово сообщили, что в поисках было задействовано порядка 50 человек, в том числе кинологи и волонтеры из числа сотрудников воздушной гавани. "Вчера весь световой день хозяйка Евы искала ее вместе с нами. Кинологи аэропорта разработали план: оставить личные вещи хозяйки в переноске и любимые лакомства Евы в миске с прикормом. План сработал! Ева вышла к переноске. Сотрудники S7 и аэропорта быстро среагировали, и теперь Ева снова со своей семьей", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Собака Ева, потерявшаяся в Домодедово.(2021)|Фото: пресс-служба S7

В авиакомпании S7, которой должен был лететь домашний питомец, добавили: "Около 4 часов утра сотрудники нашего технического холдинга заметили Еву в районе ангара. Им удалось заманить собачку в клетку, куда накануне кинологи аэропорта Домодедово поместили толстовку ее хозяйки - чтобы приманить на знакомый запах. С Евой все хорошо, она здорова, накормлена, и мы уже забронировали для нее собственное кресло в самолете, чтобы она могла продолжить путешествие".

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Теги: домодедово, собака, домашнее животное, поиски



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