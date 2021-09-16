16 Сентября 2021
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Происшествия Центральный ФО
Нападение на отдел полиции в Воронежской области. (2021) | Фото: Life Shot

СКР: Нападение на полицию и убийство семьи в Воронежской области мог совершить один человек

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейский участок в Лисках (Воронежская область) и убийства трех человек в соседнем населенном пункте.

По предварительным данным, мужчина убил на почве бытового конфликта семью, а потом приехал к отделению полиции, взорвал входную дверь и уехал на автомобиле "Нива". Предположительно – в сторону Острогожска. Его пока не нашли.

При взрыве в отделе полиции ранение правой голени получил сотрудник взвода ППС, угрозы его жизни нет.

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Теги: нападение, отдел полиции, розыск, убийство, уголовное дело, скр



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