СКР: Нападение на полицию и убийство семьи в Воронежской области мог совершить один человек

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейский участок в Лисках (Воронежская область) и убийства трех человек в соседнем населенном пункте.

По предварительным данным, мужчина убил на почве бытового конфликта семью, а потом приехал к отделению полиции, взорвал входную дверь и уехал на автомобиле "Нива". Предположительно – в сторону Острогожска. Его пока не нашли.

При взрыве в отделе полиции ранение правой голени получил сотрудник взвода ППС, угрозы его жизни нет.