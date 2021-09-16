В Москве документы дошкольников и первоклашек полностью переводят в электронный формат на фоне массовой утечки данных детей

В Москве личные дела детей, поступающих в школы и детские сады, полностью переводят в электронный формат и будут оформлять по единому стандарту. Об этом заявила сегодня заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сообщается на сайте мэра.

В электронном личном деле будет содержаться вся информация на ученика и родителей. Причем заявление нужно подавать только через портал mos.ru.

Заявляется, что электронная система соответствует требованиям о защите информации и персональных данных. И доступ к данным будут иметь только администрация школы и классный руководитель.

Однако на днях в Нижегородской области в сеть утекли данные 48 тыс. пользователей портала "Навигатор дополнительного образования Нижегородской области", то есть детей и родителей. Замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что была произведена атака на программное обеспечение, которая позволила получить доступ к данным. Она была устранена, но все данные уже попали в открытый доступ. То есть информация на 48 тыс. детей оказалась доступна всем.

Как пишет ОО "Общественный уполномоченный по защите семьи", цифровизаторы образования снова расписались в беспомощности защитить данные пользователей, а торговцы "большими данными" в очередной раз получили возможность заработать. И, как всегда, ответственности за подобные утечки никто не несет. Поэтому родители должны думать, участвовать ли в этом эксперименте, который не является обязательным с точки зрения российского законодательства.

Ранее стало известно, что власти Москвы намерены ввести биометрический доступ в школы для учащихся и педагогов к 2022 году. Проект предполагает расширение сбора и обработки биометрии детей, чтобы внедрить систему распознавания лиц.