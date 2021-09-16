Задержки зарплаты в авиакомпании "Уктус" привели к уголовному делу

В Свердловской области возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам авиакомпании "Уктус".

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что перед сотрудниками предприятия воздушного транспорта образовалась задолженность по зарплате за март – апрель этого года в размере более 7,5 млн рублей. После этого прокурор внес представление его директору, направил в суд заявления о взыскании денег, а также возбудил в отношении авиакомпании "Уктус" административное дело. В итоге юрлицу назначен штраф.

Кроме этого, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы). Сейчас проводится расследование.

Как добавили в надзорном ведомстве, после вмешательства прокуратуры задолженность на сумму более 5,8 млн рублей была погашена.

Напомним, в 2019 году данную авиакомпанию уже штрафовали за невыплату зарплаты своим работникам.