16 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

Задержки зарплаты в авиакомпании "Уктус" привели к уголовному делу

В Свердловской области возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам авиакомпании "Уктус".

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что перед сотрудниками предприятия воздушного транспорта образовалась задолженность по зарплате за март – апрель этого года в размере более 7,5 млн рублей. После этого прокурор внес представление его директору, направил в суд заявления о взыскании денег, а также возбудил в отношении авиакомпании "Уктус" административное дело. В итоге юрлицу назначен штраф.

Кроме этого, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы). Сейчас проводится расследование.

Как добавили в надзорном ведомстве, после вмешательства прокуратуры задолженность на сумму более 5,8 млн рублей была погашена.

Напомним, в 2019 году данную авиакомпанию уже штрафовали за невыплату зарплаты своим работникам.

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Теги: Уктус, зарплата, дело



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.09.2019 09:25 Мск Свердловская авиакомпания оштрафована за невыплату зарплаты


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