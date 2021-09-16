16 Сентября 2021
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Общество В России
(2004) |

Кабмин утвердил перечень услуг для получения налогового вычета на спорт

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень услуг для получения так называемого спортивного налогового вычета.

Как сообщает пресс-служба кабмина, с 2022 года граждане смогут получать налоговый вычет за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в спортивных мероприятиях, а также разработку тренировочных планов и программ занятий.

К примеру, если человек приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы для получения налогового вычета.

Вычет можно будет получить в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. руб. за налоговый период с учетом других социальных вычетов. Фактически же граждане смогут сэкономить до 15,6 тыс. руб. – это максимальный вычет (120 тыс. руб.), умноженный на ставку налога.

Рассмотреть возможность предоставления жителям страны вычетов по налогу на доходы физических лиц с учетом тех сумм, которые они тратят на занятия спортом и физкультурой, поручал президент России по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" в июле 2018 года.

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Теги: Налоговый вычет, фитнес, кабмин



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