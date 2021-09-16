США, Британия и Австралия создали военный союз, Франция возмущена "ударом в спину"

США, Британия и Австралия создали тройственный военно-политический союз AUKUS с целью сдерживать растущее влияние Китая. Совместное заявление о создании блока опубликовали президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Борис Джонсон и австралийский премьер Скотт Моррисон. Некоторые страны отреагировали на это отрицательно.

В рамках союза США и Британия, в частности, передадут Австралии технологии создания ядерных подводных лодок. Та должна стать седьмой страной в мире, которая выставит на вооружение подводные лодки с ядерными реакторами. И Австралия уже разорвала многомиллиардный контракт с Францией на поставку обычных подводных лодок.

Интересно, что Новая Зеландия, которая, как и Австралия, является протекторатом Британии, заявила, что запретит заходить ядерным субмаринам в свои воды.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью сказал, что страны не должны строить военные блоки против кого-либо и следует избавляться от представлений времен Холодной войны. Но австралийский премьер призвал Китай к новому диалогу о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и направил соответствующее приглашение председателю КНР Си Цзиньпину. Интересное приглашение к диалогу.

Во Франции отнеслись к этому событию весьма негативно. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал его "ударом в спину" и разрушением доверительных отношений с между Францией и Австралией. La Tribune пишет, что Франция получила "монументальную пощечину и нокаут, которого никто не ожидал", причем от своих же союзников. Франция в рамках контракта 2016 года должна была поставить Австралии 12 ударных подводных лодок, но теперь он в одностороннем порядке разорван. Его стоимость была около 50 млрд долларов.

"Пять лет титанической работы были потрачены впустую, чтобы прийти к этому невероятному решению. Австралия не заслуживает доверия и издевается над Францией. Французское государство ничего не ожидало. Это также провал для разведки", - пишет La Tribune.

Видимо, англосаксонское единство для США и Британии значит гораздо больше, чем отношения с союзниками по НАТО.