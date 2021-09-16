На Украине принята стратегия информационной безопасности о подавлении "неправильных" СМИ

Кабмин Украины принял "Стратегию информационной безопасности", позволяющую подавлять неугодные СМИ под предлогом противодействия информационной агрессии, которое объявлено главной целью.

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Интересно, что в документе заявляется о борьбе с "несанкционированным распространением информации". А одной из задач указано "формирование поведения украинских граждан". Это может означать препятствование работе тех СМИ, которые распространяют "неправильную" точку зрения, вплоть до санкций и запрета, о которых прямо говорится.

Как большинство украинских документов, стратегия имеет явный идеологический характер. Так, утверждается, что "преимущественное большинство граждан поддерживают реализацию европейского и евроатлантического курса Украины". И поэтому те, кто против, будут подавляться, так как они осуществляют информационную агрессию против Украины и распространяют "мифы" о НАТО и ЕС. А этого делать нельзя.

Еще одна задача - "утверждение общенациональной идентичности", то есть продолжение насильственной украинизации. Отмечается, что и дальше будет проводиться "опровержение идеологем советской историографии о прошлом Украины", то есть переписывание истории в угоду идеологии украинства.

Как заключает запрещенное на Украине издание "Страна", цель стратегии - формирование в ближайшие годы репрессивной машины, которая будет плотно контролировать все информационные потоки в стране. И судя по тому, что осуществлять это будет СНБО, все будет делаться в ручном режиме.

Недавно журналисты Совета Европы раскритиковали Украину за преследование неугодных СМИ. Об этом заявил также президент Freedom House.