16 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП на автодороге &quot;Екатеринбург-Серов&quot; в Нижнетуринском районе Свердловской области (2021) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Урале автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком

В Нижнетуринском районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в результате которого повреждения разной степени тяжести получили сразу пять человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел накануне, около 22.30, на 230 км автодороги "Екатеринбург - Серов". Установлено, что 47-летний водитель автобуса "Neoplan", отправляясь в Серов вместе с 22 пассажирами – вахтовиками из ХМАО и Перми, допустил столкновение с "Камазом" с полуприцепом "Когель", совершая обгон. В результате пострадали четыре пассажира автобуса и сам водитель: все они были доставлены в лечебные учреждения.

ДТП на автодороге "Екатеринбург-Серов" в Нижнетуринском районе Свердловской области(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В момент ДТП все его участники были пристегнуты. Водитель автобуса ранее шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ.

"Мужчина пояснил автоинспекторам, что при совершении обгона, полоса для выполнения маневра была свободна и он начал совершать обгон двигающихся впереди автомобилей, грузовик же стал совершать поворот неожиданно. Водитель автомобиля "Камаз", житель г. Краснотурьинск, пояснил сотрудникам полиции, что перевозил груз - известь, во время движения заблаговременно включил сигналы поворота, убедился в отсутствии помех для движения и начал совершать поворот, неожиданно почувствовал удар в заднюю левую часть прицепа, после чего груз высыпался на проезжую часть", - пояснили в Госавтоинспекции.

ДТП на автодороге "Екатеринбург-Серов" в Нижнетуринском районе Свердловской области(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиДТП на автодороге "Екатеринбург-Серов" в Нижнетуринском районе Свердловской области(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники МЧС осуществили деблокировку пострадавших. Инспекторы ГИБДД провели процедуру освидетельствования водителей на состояние опьянения, оба трезвы. По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по окончанию которой будет принято мотивированное решение.

В то же время прокуратура Нижней Туры взяла на контроль проведение данной проверки.

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Теги: ДТП, авария, грузовик, автобус



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