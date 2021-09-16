В МВД призвали СМИ не публиковать версии о нападении на полицию в Воронежской области

Воронежский полицейский главк не дает комментариев по поводу ситуации с нападением на отдел полиции в городе Лиски, при этом просит СМИ и блогеров не публиковать неофициальную информацию, полученную от источников. Стоит отметить, что вооруженный преступник при этом находится на свободе.

"Призываем журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации, не тиражировать в медиапространстве слухи и домыслы. Это может негативно сказаться на ходе операции по розыску злоумышленника, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Воронежской области. - Вся объективная информация о ходе и результатах розыскных мероприятий будет своевременно доведена до общественности уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов". О сроках "доведения информации" ничего не сообщается.

По официальной информации известно только, что ранним утром неизвестный напал на отделение полиции в Лисках, ранил одного полицейского и скрылся в неизвестном направлении. Ряд СМИ сообщил, что это нападение может быть связано с тройным убийством в одном из соседних населенных пунктов.