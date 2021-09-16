В свердловском минобразования считают, что закон о дистанте в России не нужен

В свердловском Минобре считают, что в России не нужен отдельный закон о дистанционном образовании. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских.

По его словам, соответствующие изменения в федеральный закон об образовании №273 были внесены еще в прошлом году.

"Законодатели достаточно оперативно отреагировали на ситуацию с пандемией. Дистанционное образование никогда не заменит живого учителя и живого общения, к этому никто не стремится. Нужно посмотреть опыт не всего мира, а именно мировых элит. Они все стараются, чтобы их дети учились очно и прилагают для этого максимум усилий. У нас уникальная страна – нам не надо относиться к элите, чтобы было очное обучение", - рассказал Шиловских, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он добавил, что в Свердловской области и правительство региона, и дети с родителями заинтересованы в том, чтобы учиться в очном формате.

Напомним, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков также считает, что отдельный закон о дистанционном образовании пока не нужен.