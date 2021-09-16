16 Сентября 2021
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В деле о хищении 600 млн рублей у "Роскосмоса" появились фигуранты

В уголовном деле о хищениях у "Роскосмоса" более 600 млн рублей при проведении работ по модернизации, которое расследуется с 2019 года, появились фигуранты, сообщает "Коммерсантъ".

Речь идет о махинациях при проведении работ по реконструкции и техническому перевооружению испытательной базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП). Это головной центр "Роскосмоса" по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей. Подрядчиком выступало ООО "Москапстрой".

По данным издания, на модернизацию было выделено 3,2 млрд, из них "Москапстрой" получил 1,5 млрд в качестве аванса. После этого более 1 млрд руб. оказались на счетах фирм, созданных незадолго до получения денег и "имевших признаки фиктивности". В итоге "Москапстрой" выполнил только 3% работ, потратив на это 53 млн руб.

По данным следствия, в махинациях замешаны экс-соучредитель и бывший главный бухгалтер ООО "Москапстрой" Василий Тубольцев и соучредитель ООО "Фирма "Диалог-К", ранее возглавлявший ООО "Спецстрой", Илья Пастухов. Оба сейчас находятся под арестом.

Еще одному фигуранту — скрывшемуся гендиректору и второму соучредителю ООО "Москапстрой" Максиму Щербакову — обвинение предъявлено заочно.

Напомним, в 2019 году председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о миллиардных хищения в госкорпорации "Роскосмос". По его словам, расследованием хищений следователи занимаются уже пять лет и не видно "конца и края" этой работе.

"Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант", - сказал Бастрыкин.

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Теги: роскосмос, хищение, москапстрой



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