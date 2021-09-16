В Свердловской области не будут вводить биометрический доступ в школы

В Свердловской области не собираются вводить биометрический доступ в школы. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики региона Дмитрий Шиловских.

Ранее стало известно, что власти Москвы в качестве эксперимента намерены ввести биометрический доступ в школы для учащихся и педагогов к 2022 году. Проект предполагает расширение сбора и обработки биометрии детей, чтобы внедрить систему распознавания лиц.

Как рассказал Дмитрий Шиловских, группа инициативных родителей уже выходила на свердловское минобразования с этим вопросом.

"Мы в министерстве собирали целое совещание. С одной стороны были родители, которые категорически против данного мероприятия. С другой стороны были начальники отделов, которые этой информацией располагают", - сообщил он, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, вопрос о внедрении биометрических пропусков для детей в Свердловской области "не вставал и вставать не будет".

"Попрошу никого не волноваться: никаких биометрических данных ни с кого собираться не будет. Вход у нас в школы осуществляется при помощи системы контроля удаленного доступа СКУД – ребенок подносит карту, и турникет его пропускает. А в небольших школах, где менее 100 учеников, их на входе встречает учитель. Так что никаких ноу-хау у нас не планируется", - заверил Шиловских.

Также инициативу московских властей Накануне.RU прокомментировал директор по производству и учебно-методической части ИнтернетУрока Юрий Гребенюк.

"Если говорить про такие нововведения, с одной стороны, это все очень удобно. Понятно, что мир в эту сторону движется, и, скорее всего, рано или поздно это будет введено. Через пять лет или 10 – сложно сказать. Вряд ли 10 лет назад можно было представить технологии, которые будут использоваться сейчас", - отметил он.

По его словам, если говорить про переживания родителей, то все это и так уже вошло в жизнь детей, которые пользуются различными приложениями.

"Никто не читает полностью инструкции и пользовательские соглашения. Многие приложения работают в фоновом режиме, пишут голос. В куче игр дети оставляют свои данные и фотографии. А в телефон входят по отпечатку пальца", - заметил Гребенюк.

"С одной стороны, мы хотим куда-то бежать в сторону прогресса. А с другой, бывает как в Австралии – когда туда завезли кроликов, а потом не знали, что с ними делать. Наверное, нам стоит искать баланс. СКУД есть – уже хорошо. Я думаю, что мы придем к этому везде. Но вопрос, когда и каким образом", - заключил эксперт.