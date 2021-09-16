16 Сентября 2021
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Владимир Путин в ходе осмотра больницы в московском посёлке Коммунарка, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус (2020) | Фото: kremlin.ru

В окружении Путина коронавирусом заболели несколько десятков человек

Владимир Путин прокомментировал изоляцию, на которую ему пришлось уйти из-за случаев коронавируса в своем ближайшем окружении.

Выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, глава государства сообщил: "Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции.

Об уходе на изоляцию президент России сообщил 14 сентября. По его словам, накануне он целый день работал с человеком, у которого выявили COVID-19.

Самой большой интригой теперь является голосование президента на выборах в Госдуму.

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Теги: самоизоляция, владимир путин, коронавирус, голосование



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