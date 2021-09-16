16 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2015) | Фото:

Суд озвучил приговор тагильчанину, который угрозами вымогал деньги у местных жителей, якобы распространявших наркотики

Ленинский суд Нижнего Тагила озвучил меру пресечения местному жителю, который неоднократно нападал на людей, по его мнению, распространявших наркотические средства, и вымогал у них деньги под предлогом сначала привлечения к уголовной ответственности, а позже и причинения физического насилия.

Согласно материалам уголовного дела, еще 18 октября прошлого года Владислав Дьяков и иное лицо, совершили нападение на местного жителя и, угрожая ножом, потребовали передать им 20 тыс. руб. за непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Когда потерпевший отказался, ему стали угрожать причинением физической боли и отсечением пальца на руке. Злоумышленники также требовали рассказать им об иных лицах, причастных к обороту запрещенных веществ. Только дав наводку на такового, потерпевшему удалось скрыться.

Этой же ночью Дьяков уже с другим подельником прибыли на место проживания указанного потерпевшим местного жителя. Мужчины насильно поместили тагильчанина в машину и, угрожая насилием и привлечением к уголовной ответственности, потребовали 100 тыс. руб.

Испугавшись, второй потерпевший снял в банкомате 47,5 тыс. руб., которые вместе со своими золотыми украшениями на сумму свыше 31 тыс. руб. передал Дьякову. Мужчина также попросил свою мать скинуть с балкона ее золотые украшения, которые позже были оценены на сумму свыше 75 тыс. руб.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил Владиславу Дьякову наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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Теги: Нижний Тагил, суд, оборот наркотиков, вымогательство, угрозы



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