16 Сентября 2021
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Общество Москва
беременность, беременная (2017) | Фото:Накануне.RU

В Москве применили новый препарат для лечения коронавируса

Москва стала первым российским регионом, где начали применять новую терапию для лечения коронавируса. Речь идет о препаратах группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Первыми пациентами, получившими препарат, стали беременные женщины, сообщила вице-мэр Москвы по социальной политике Анастасия Ракова.

"По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию", - рассказала Ракова.

По ее словам, у препарата пока не зарегистрировано побочных эффектов, зато отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток.

В мэрии также отметили, что препарат используется на ранней стадии болезни.

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Теги: моноклональные вируснейтрализующие антитела, препарат, лечение, коронавирус, беременность



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