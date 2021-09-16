В Москве применили новый препарат для лечения коронавируса

Москва стала первым российским регионом, где начали применять новую терапию для лечения коронавируса. Речь идет о препаратах группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Первыми пациентами, получившими препарат, стали беременные женщины, сообщила вице-мэр Москвы по социальной политике Анастасия Ракова.

"По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию", - рассказала Ракова.

По ее словам, у препарата пока не зарегистрировано побочных эффектов, зато отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток.

В мэрии также отметили, что препарат используется на ранней стадии болезни.