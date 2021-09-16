Доходы общепита в Москве летом выросли, несмотря на введение QR-кодов

В июле 2021 года оборот общественного питания в Москве достиг 31,9 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на данные управления Росстата по столице и Московской области.

Этот показатель превысил на треть уровень прошлого года (в июле 2020-го оборот общепита составил 23,3 млрд руб.), а также уровень допандемийного 2019 года (31 млрд руб.).

По данным Росстата, такие цифры объясняются тем, что, несмотря на введение QR-кодов, большинство предприятий общественного питания продолжали работу в формате "навынос" и осуществляли доставку. Сами рестораторы объясняют это ростом цен.

Как сообщалось, с 19 июля Москва отменила QR-коды для посещения общепита. С 28 июня в московские кафе, рестораны и столовые можно было заходить только привитым от коронавируса, переболевшим коронавирусом (но не позднее, чем 6 месяцев назад), а также обладателям отрицательного ПЦР-теста.

Выручка в заведениях московского общепита в первый день действия новых правил упала на 50-90%. Рестораторы заявляли, что после текущих ограничений закрытий и банкротств ресторанов и кафе может быть больше, чем после весеннего локдауна 2020-го.