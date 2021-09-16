СМИ: Напавший на отделение полиции в Лисках может быть причастен к тройному убийству

В СМИ появились подробности о мужчине, напавшем сегодня ранним утром на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области. Он ранил одного полицейского, устроил взрыв и скрылся на автомобиле.

По данным Telegram-канала Baza, в состояние повышенной боевой готовности приведены все отделы и посты полиции и близлежащих областях.

Силовики считают, что вооруженный мужчина мог направиться в сторону Белгородской области, хотя напасть на его след пока не удалось.

По предварительным данным, нападавший может быть причастен к трем убийствам: якобы, после нападения на Лиски он направился в поселок Каменка и там расправился с женщиной и двумя детьми, после чего скрылся. Эта информация пока не подтверждена полицией и другими силовыми структурами.