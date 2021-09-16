Украина пригрозила ЕС потерей "надежного" транзита через свою территорию

Украина не оставляет попыток минимизировать свои потери от запуска "Северного потока-2". И предложила ЕС включить в сертификацию газопровода условие доступа ко всем поставляющим российский газ в ЕС газопроводам. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко по итогам переговоров с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом. В противном случае европейцы потеряют "надежный" маршрут.

Смысл предложения прост: все европейские компании должны получить доступ ко всем газопроводам, поставляющим российский газ в ЕС. В этом случае они смогут сами выбрать путь транспортировки топлива. Также некоторые компании будто бы хотят получать газ на российско-украинской границе, а потом самостоятельно транспортировать его через территорию Украины.

Обоснование, которое привел Витренко, заключается в следующем. Россия обещала, что транзит через Украину сохранится, ведь говорилось о том, что Украина не может покрыть весь необходимый объем транзита. Это значит (по мнению Киева), что газопровод строится только для дополнительных объемов. Поэтому европейской стороне нужно дать возможность указывать, по какому маршруту к ним будет поступать российский газ. То есть Украина хочет решить свои проблемы руками европейцев под видом заботы о европейском законодательстве и "справедливой конкуренции", как сказал Витренко. Потому как если это условие будет закреплено, то тогда на европейские компании можно будет оказывать давление из США, указывая маршруты транспортировки газа. Конечная же цель этих ухищрений очевидна: нынешние объемы транзита через Украину должны сохраниться.

"Пусть те объемы, которые сейчас идут через Украину, будут сохранены, а не перенесены на "Северный поток-2", - призвал Витренко.

О нешуточном беспокойстве Киева говорят заявления министра энергетики Украины Германа Галущенко, которые он сделал после встречи с Файхтом. Галущенко пугал тем, что у Европы могут возникнуть проблемы со стабильностью поставок газа, так как ГТС Украины является единственной трубой, которую не контролирует "Газпром". И если ее полностью не загрузить, то европейцам не будут гарантированы стабильные поставки. ЕС потеряет надежный маршрут. В этой логике "Газпром" строит газопровод, чтобы затем срывать поставки газа.

Более красноречивы цифры, которые озвучил Галущенко. Украинская труба сейчас "недонагружена" газом на 70% и обладает огромными мощностями объемом более 100 млрд кубометров газа в год. И зачем пускать газ по "Северному потоку-2", если можно на 100% загрузить украинскую трубу? Но это логика Киева. Принимают ли ее в Европе?

На днях в Германии получили заявку на сертификацию "Северного потока-2". Однако решение может занять до четырех месяцев. Именно в этот процесс и хочет вмешаться Украины, обеспечив себе гарантии сохранения транзита.