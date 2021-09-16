16 Сентября 2021
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обвиняемый в стрельбе в подъезде дома по проспекту Седова (2021) | Фото: СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге суд арестовал ЧОПовца, устроившего стрельбу по своим соседям

В Екатеринбурге арестован мужчина, устроивший стрельбу в подъезде жилого дома. Ему предъявлено обвинение.

Напомним, все случилось днем 3 сентября в подъезде дома по проспекту Седова: пьяный сотрудник частного охранного предприятия сделал несколько выстрелов из ружья в непосредственной близости от своих соседей – мужчины, его сожительницы и сына-инвалида. Лишь благодаря активному сопротивлению со стороны хозяина жилища и подоспевшего на помощь прохожего трагических последствий удалось избежать.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, охраннику предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц". Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления – до 15 лет лишения свободы.

обвиняемый в стрельбе в подъезде дома по проспекту Седова(2021)|Фото: СКР по Свердловской области

Суд заключил уральца под стражу на два месяца. По делу допрошен ряд свидетелей и проводится комплекс экспертиз. Планируется провести, в том числе, судебную психиатрическую экспертизу в отношении арестованного ЧОПовца.

Напомним, ранее инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Расследование уголовного дела находится на его контроле.

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Теги: суд, охранник, стрельба, арест, Екатеринбург



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