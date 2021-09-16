Сотрудникам закрывшегося хлебокомбината в Сысерти выплатили задолженности по зарплате

Свердловские отделения прокуратуры и СКР добились погашения задолженностей по заработной плате сотрудникам ООО "Сысертский хлебокомбинат", ООО "Каравай" и ИП Артемьева Д.Ю. Однако удалось это только после возбуждения дел об административном правонарушении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, руководство "Сысертского хлебокомбината" задолжало 139 своим уволенным сотрудникам свыше 3,9 млн руб. за апрель, "Каравай" – перед 59 работниками, 27 из которых уволены, - 915 тыс. руб. за июнь-июль и ИП Артемьева Д.Ю перед 35 сотрудниками, 11 из которых уволены, в размере свыше 1 млн руб. за июнь-июль.

Первые два комбината привлечены к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение норм трудового законодательства). К последнему привлечен и ИП Артемьева Д.Ю. Помимо этого, в отношении ООО "Сысертский хлебокомбинат" также возбуждено дело по ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических сведений). Руководителям первых двух комбинатов внесены представления об устранении нарушений требований трудового законодательства и законодательства о занятости населения, о налогах и сборах.

Прокуратурой в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов, после чего на предприятиях задолженность по выплате заработной плате погашена в полном объеме.

В пресс-службе СКР Накануне.RU также сообщили, что в настоящее время по уголовному делу все еще продолжается выполнение необходимых процессуальных действий. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России.

Напомним, что среди "пострадавших" от истории с "Сысертским хлебокомбинатом" оказались не только его работники, но и сотрудники учреждений, которые решили поддержать предприятие. Так, заведующую местным детским садом "попросили" уйти с должности по собственному желанию после того, как она поставила подпись и печать под обращением к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой спасти завод. О том, почему начальство восприняло это, как вмешательство в предвыборную борьбу, читайте в нашем материале.