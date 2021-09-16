16 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2013) | Фото:

В Магнитогорске на местного жителя завели уголовное дело за призывы к терроризму

В отношении жителя Магнитогорска возбуждено уголовное дело. Его подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в апреле текущего года подозреваемый разместил в сети Интернет высказывания, побуждающие к совершению действий, связанных с насильственной сменой власти и причинением вреда сотрудникам правоохранительных органов.

Во время обысков у подозреваемого были изъяты пневматические пистолеты, граната, рукописные источники со сведениями по проведению террористических актов.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения и предъявят обвинение. Также устанавливаются лица, причастные к ведению преступной деятельности.

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Теги: уголовное дело, призывы к терроризму, СК,



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