В Магнитогорске на местного жителя завели уголовное дело за призывы к терроризму

В отношении жителя Магнитогорска возбуждено уголовное дело. Его подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в апреле текущего года подозреваемый разместил в сети Интернет высказывания, побуждающие к совершению действий, связанных с насильственной сменой власти и причинением вреда сотрудникам правоохранительных органов.

Во время обысков у подозреваемого были изъяты пневматические пистолеты, граната, рукописные источники со сведениями по проведению террористических актов.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения и предъявят обвинение. Также устанавливаются лица, причастные к ведению преступной деятельности.