В Магнитогорске на местного жителя завели уголовное дело за призывы к терроризму
В отношении жителя Магнитогорска возбуждено уголовное дело. Его подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
По версии следствия, в апреле текущего года подозреваемый разместил в сети Интернет высказывания, побуждающие к совершению действий, связанных с насильственной сменой власти и причинением вреда сотрудникам правоохранительных органов.
Во время обысков у подозреваемого были изъяты пневматические пистолеты, граната, рукописные источники со сведениями по проведению террористических актов.
В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения и предъявят обвинение. Также устанавливаются лица, причастные к ведению преступной деятельности.