16 Сентября 2021
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Студентка с телефоном (2021) | Фото: Накануне.RU

У россиян начались проблемы с доступом к сервисам "Google Документы" и telegra.ph

У россиян начались проблемы с доступом к сервисам "Google Документы" (Google Docs) и telegra.ph (сервис Telegram для публикаций). На сбои во вторник вечером жаловались пользователи мобильных операторов МТС, "Мегафон", Tele2 и Yota.

Во вторник стало известно о попытках заблокировать публичные DNS-серверы Google (c IP-адресами 8.8.8.8 и 8.8.4.4) и Cloudflare (1.1.1.1 и 1.0.0.1), а также протокол DoH. Первые позволяют ускорить загрузку веб-страниц, защититься от спуфинга (когда один сайт маскируется под другой), а второй - шифрует веб-трафик так, что операторы не видят, к какому ресурсу обращался абонент, передает Finanz.RU.

Отметим, что накануне вечером соратники Алексея Навального опубликовали в Google Docs "инструкцию" по умному голосованию – списки кандидатов на выборах в Госдуму. Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования".  

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Теги: Google Документы, telegra.ph, умное голосование



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