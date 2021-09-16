Суд продлил арест Арашуковым еще на четыре месяца

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу — бывшему советнику гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову.

Главные фигуранты дела о хищении газа на миллиарды рублей на Северном Кавказе останутся под стражей до 7 января 2022 года. Как передает Regnum, об этом сообщил адвокат подозреваемых Владимир Постанюк.

Отцу и сыну Арашуковым и восьми бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам. Кроме того, Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств.

Напомним, Рауль Арашуков, занимавший пост советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", был уволен в начале 2019 года.

Рауля Арашукова, занимавшего пост советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", задержали 30 января 2019 года в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Ему было предъявлено обвинение в хищении газа и создании организованного преступного сообщества (ОПС).В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына Рауфа Арашукова по подозрению в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он также был отправлен в СИЗО.