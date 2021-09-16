16 Сентября 2021
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Происшествия За рубежом
Последствия землетрясения в Китае 16.09.21 (2021) | Фото: weibo.com

Землетрясение в Китае: уже известно о троих погибших

Землетрясение магнитудой 6,0 и эпицентром на глубине 10 км произошло в округе Лу города Лучжоу провинции Сычуань.

Как передаёт издание "Пэнпай синьвэнь", к 8.30 по местному времени известно о том, что три человека погибли, ещё трое - получили получили тяжёлые травмы, а 57 человек получили лёгкие ранения.

Кроме того, на предприятии Luzhou Chennianjiao Wine Co., Lt разбиты более 170 ёмкостей с высококонцентрированным спиртосодержащим веществом. Это создало высокую опасность возникновения пожара. К фабрике сейчас направлены десятки пожарных, заливающих место разлива жидкости, чтобы не допустить её возгорания.

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Теги: Китай, землетрясение



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