Землетрясение в Китае: уже известно о троих погибших

Землетрясение магнитудой 6,0 и эпицентром на глубине 10 км произошло в округе Лу города Лучжоу провинции Сычуань.

Как передаёт издание "Пэнпай синьвэнь", к 8.30 по местному времени известно о том, что три человека погибли, ещё трое - получили получили тяжёлые травмы, а 57 человек получили лёгкие ранения.

Кроме того, на предприятии Luzhou Chennianjiao Wine Co., Lt разбиты более 170 ёмкостей с высококонцентрированным спиртосодержащим веществом. Это создало высокую опасность возникновения пожара. К фабрике сейчас направлены десятки пожарных, заливающих место разлива жидкости, чтобы не допустить её возгорания.