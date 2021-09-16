В Челябинске за два года построят спортивную арену стоимостью 5 млрд рублей

В Челябинске заложили первый камень под строительство многофункционального спортивного комплекса "РМК-Арена". В торжественной церемонии принял участие губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Новый спортивный комплекс, который смогут посещать 100 тысяч человек ежемесячно, планируют построить за два года. Он станет центральным объектом будущего спортивного города на северо-западе.

Алексей Текслер на торжественной церемонии подчеркнул, что это знаковое событие для города.

"Мы закладываем первый камень в основание уникального объекта, уникального не только для Челябинска и Челябинской области. Этот объект станет украшением нашей страны. Уверен, что здесь мы будем проводить самые престижные международные, российские соревнования. Но самое главное – сюда будут приходить наши дети и заниматься здесь абсолютно бесплатно", - отметил глава региона.

Перед региональной властью стоит задача – вовлекать в занятия спортом жителей разных возрастов, но сделать это без современной инфраструктуры невозможно. Комплекс будет построен на средства инвестора. По предварительным оценкам, бюджет проекта превысит 5 млрд рублей.

"Я благодарен РМК за решение построить в Челябинской области такой объект. Это элемент социального партнерства - хороший пример другим бизнесменам вкладывать средства в развитие региона, создавать объекты, которые делают Челябинск современным, комфортным, удобным для жизни и реализации любого потенциала", - подчеркнул Алексей Текслер.

В новом четырехэтажном многофункциональном спортивном комплексе появится главная арена для игровых видов спорта, которая будет рассчитана на проведение международных соревнований и массовых концертных мероприятий для 7 тысяч зрителей, три зала для игровых видов спорта и шесть локаций для занятий единоборствами. Здесь же появится зона для фитнеса, медицинский центр и фуд корт. В спортивной арене планируется установить спортивную аэротрубу высотой 24 метра.

"РМК-Арена в Челябинске станет местом первых побед наших детей, начала крепкой дружбы и времени, проведённого вместе с близкими. Здесь будут все условия для здорового образа жизни детей и взрослых, и воспитания чемпионов, которыми будет гордиться Южный Урал и вся страна", - считает инвестор, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Гостями мероприятия стали звёзды мирового спорта. Как отметил абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю, у детей, которые будут заниматься в этом комплексе, будут все условия, чтобы стать чемпионами.

"У детей не будет больше отговорок, почему они не могут стать чемпионами. У них будут все условия для этого. Главное, чтобы дети приходили заниматься и отдавались этому на 100% для достижения результата", - подчеркнул он.

Сдать спортивный комплекс планируется в сентябре 2023 года. Работы будут проводиться в два этапа. Первый этап предусматривает строительство арены на 7 тысяч зрителей с подземной автостоянкой на 180-200 машиномест, на втором будет обустроена открытая автостоянка на 300 машиномест со встроенной котельной.