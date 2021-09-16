Корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем вывели на орбиту высотой 585 км

Американская компания SpaceX запустила в космос корабль Crew Dragon, в команду которого входят только гражданские лица.

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем стартовала в 20:03 по времени Восточного побережья США (03:03 мск 16 сентября) с космодрома на мысе Канаверал.

Планируется, что корабль пробудет в космосе около трех суток. Как SpaceX сообщила в Twitter, Crew Dragon достиг орбиты высотой 585 км, что стало рекордом высоты для аппарата.

Как отмечает Regnum, речь впервые идет об исключительно гражданском экипаже, операция стала первой полностью коммерческой миссией на орбите.

Напомним, в марте были названы имена последних двух из четырех членов экипажа. Вместе с бизнесменом Джаредом Айзекманом, который будет командиром корабля, и бортовым врачом 29-летней Хейли Арсено, в него вошли 51-летняя предпринимательница Сиан Проктор и сотрудник корпорации Lockheed Martin, бывший летчик ВВС США 41-летний Кристофер Семброски.

Командир корабля 38-летний Джаред Айзекман является основателем компании Shift4 Payments и увлеченным летчиком. Он полностью оплатил миссию. Сумма не разглашается.