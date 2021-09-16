16 Сентября 2021
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Образование Тюменская область
тюмень стела (2006) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени за несколько дней откроются четыре детских сада

В Тюмени за три дня откроют четыре детских сада. Места в них уже получили более 2 тыс. детей, в их числе и те, кому меньше трёх лет, сообщили Накануне.RU в городском департаменте образования.

15 сентября состоялось открытие третьего корпуса детского сада №172 в микрорайоне Айвазовский. В новом садике набрано пять групп полного дня, одна из них – для детей раннего возраста. Сегодня, 16 сентября, примут первых воспитанников новые детские сады в жилых комплексах "Московский" (Невская, 111) и "Кристалл" (Менделеева, 14-а). Каждый из них будут посещать по 516 детей, 120 из них – до трёх лет. В пятницу, 17 сентября, откроется один из самых больших детских садов Тюмени, который построили в Восточном округе, в районе жилого комплекса "Юбилейный". Этот центр развития ребенка примет 886 детей, в числе которых тоже есть воспитанники до трёх лет.

Во всех детских садах есть физкультурный и музыкальный залы, современные медицинские блоки, пищеблоки. Групповые ячейки оборудованы легко трансформируемой мебелью, укомплектованы игровым и интерактивным оборудованием. На территориях для ребят обустроены спортивные и прогулочные площадки со специальным травмобезопасным покрытием. У каждого из новых детских садов есть своя "изюминка" – выделены отдельные направления и технологии для развития способностей воспитанников.

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Теги: детский сад, микрорайон



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