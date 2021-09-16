16 Сентября 2021
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Политика В России В бывшем СССР Украина
Послание Федеральному собранию, Грызлов (2015) | Фото: RT

Грызлов: Украина отказалась от переговоров по Донбассу

Во время переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в формате видеоконференции украинская сторона наотрез отказалась выполнять Минские соглашения и даже встречаться в очном формате в Минске.

Постпред РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Киев скрывает свою позицию по тому, как он видит политическое урегулирование конфликта. И отказывается работать с ДНР и ЛНР над гуманитарными вопросами, блокируя процесс открытия КПП на линии разграничения и освобождение удерживаемых лиц.

Со стороны Украины прозвучали обвинения в адрес России. Представитель украинской делегации Сергей Гармаш сообщил на своей странице, что впервые руководитель украинской делегации Алексей Резников был настолько недипломатичным. Общий смысл его большого текста таков: Украина уже сделала все, что от нее требовалось, но Россия придумывает все новые отговорки, чтобы конфликт продолжался. То есть подтвердил позицию Киева на саботаж. Также он заявил, что имплементации формулы Штайнмайера (о порядке проведения местных выборов в Донбассе и вступления в силу особого статуса) в украинское законодательство в этом году точно не будет.

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Теги: Украина, Донбасс, Минские соглашения



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