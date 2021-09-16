16 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП с ребенком-пешеходом ул. Кировградская, 2 в Екатеринбурге (2021) | Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге в результате ДТП 15-летняя девушка получила перелом таза

В Екатеринбурге в результате ДТП пострадал 15-летний подросток, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. В результате молодая девушка была госпитализирована в детское лечебное учреждение с переломом таза.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, инцидент произошел в 17.45 на ул. Кировградская напротив дома № 2.

"По предварительной информации, водитель автомашины Фиат Альбеа, двигаясь по ул. Орджоникидзе со стороны ул. 40 лет Октября при повороте налево ул. Кировградская, допустила наезд на пешехода", - сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП с ребенком-пешеходом ул. Кировградская, 2 в Екатеринбурге(2021)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Установлено, что 46-летняя женщина водитель имеет стаж управления автомобилем девять лет и ранее не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Сотрудникам ГИБДД она пояснила, что двигалась по ул. Орджоникидзе со скоростью 20 км/час, при повороте налево на разрешающий зеленый сигнал светофора. Неожиданно для нее с левой стороны вышла девочка. Водитель применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

На месте аварии произведены замеры и составлены процессуальные документы. Участников происшествия уже опросили и на данный момент по факту ДТП ведется дознание, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

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Теги: Екатеринбург, ДТП, перелом таза, подросток



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