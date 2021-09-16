В Пермском крае с 17 сентября запускают движение поездов на закрытом ранее участке Горнозаводской ветки

В Пермском крае с 17 сентября запускают движение поездов на участке Горнозаводской ветки Пермь II – Левшино через станцию Пермь I, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соответствующий приказ уже подписан Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор). Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что чтобы запустить первый этап наземного метро, властям края пришлось приложить множество усилий и пройти сложные согласовательные процедуры.

"За этим кроется та работа, которую я начал с первых дней, как только был назначен врио губернатора. Уже в эту пятницу там проедет первый поезд. Далее мы сможем приступить к возведению остановок на набережной, открытию направления Пермь – Закамск, строительству соединительных скоб и обновлению подвижного состава. Хотим сделать поезда наземного метро одним из любимых и востребованных видов транспорта для наших жителей, комфортным и быстрым", - сообщил губернатор.

Движение поездов власти региона возобновляют в рамках первого этапа реализации проекта "Наземное метро". Власти планируют включить указанный участок в большинство действующих маршрутов, соединив городские поезда. Ожидается, что с принятием этого решения пассажиропоток в пределах агломерации вырастет на 15%.

Напомним, движение поездов между станциями Пермь I и Пермь II закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планировали убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми. После смены губернатора новый глава региона Дмитрий Махонин не исключал, что железнодорожное движение на этом участке может быть восстановлено.