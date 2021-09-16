16 Сентября 2021
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Происшествия В России
Нападение на отдел полиции в Воронежской области. (2021) | Фото: Life Shot

В Воронежской области мужчина напал на отделение полиции, есть пострадавшие

В городе Лиски Воронежской области неизвестный рано утром напал на отделение полиции. "Сегодня в 05:30 в г. Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию", - говорится в сообщении областного полицейского главка.

По данным Telegram-канала Baza, в отделе полиции еще и прогремел взрыв. Судя по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения, у нападавшего была военная экипировка и бронежилет, а также автоматическое оружие.

Сейчас на месте работают сотрудники УФСБ по Воронежской области.

Нападение на отдел полиции в Воронежской области.(2021)|Фото: Life Shot

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Теги: нападение, отдел полиции, розыск



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Развитие сюжета:

Ранее 16.09.2021 09:27 Мск СМИ: Напавший на отделение полиции в Лисках может быть причастен к тройному убийству


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