В Воронежской области мужчина напал на отделение полиции, есть пострадавшие

В городе Лиски Воронежской области неизвестный рано утром напал на отделение полиции. "Сегодня в 05:30 в г. Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию", - говорится в сообщении областного полицейского главка.

По данным Telegram-канала Baza, в отделе полиции еще и прогремел взрыв. Судя по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения, у нападавшего была военная экипировка и бронежилет, а также автоматическое оружие.

Сейчас на месте работают сотрудники УФСБ по Воронежской области.