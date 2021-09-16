16 Сентября 2021
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Армия и ВПК В России
танк армата (2015) | Фото: Накануне.ru

На базе "Арматы" создадут новую боевую машину

Концерн "Уралвагонзавод" разрабатывает тяжелую самоходную артиллерийскую установку (САУ) на базе унифицированной платформы "Армата". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

По словам одного из них, разрабатывается тяжелая самоходная артиллерийская установка калибра 152 миллиметров с повышенной скорострельностью. Проект находится на этапе научно-исследовательских работ.

Другой источник сообщил, что САУ оснастят усовершенствованным боевым модулем от артиллерийской установки "Коалиция-СВ", которая имеет повышенную скорострельность.

В феврале "Уралвагонзавод" впервые представил свой перспективный танк за рубежом. "Армату" в составе экспозиции концерна "Уралвагонзавод" демонстрировали посетителям Международной оборонной выставки IDEX-2021, которая работала в Абу-Даби.

В том же месяце российский танк "Армата" производства "Уралвагонзавода" получил паспорт экспортного облика. Напомним, вице-премьер РФ Юрий Борисов спрогнозировал колоссальный экспортный спрос на "Армату".

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Теги: армата, сау



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