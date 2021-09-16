"Высший смысл выборов – это выражение воли народа": Путин призвал россиян идти голосовать

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с призывом проголосовать на выборах в Госдуму.

"Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России", - заявил глава государства.

"Подчеркну: высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной", - считает Путин.

"Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах", - сказал президент.

Он напомнил, что проголосовать можно в любой из трех дней – 17, 18 или 19 сентября, а также напомнил про возможность электронного голосования (оно доступно в семи регионах, но запись на него уже закрыта): "Современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность".