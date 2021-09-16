На Среднем Урале зарегистрирован первый за 17 лет случай столбняка

Этим летом в Верхней Пышме был зарегистрирован случай столбняка у 5-летнего мальчика, что стало первым случаем заболевания на территории региона за последние 17 лет. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В июне этого года, катаясь на велосипеде, ребенок упал и получил ссадины колен, однако родители не стали обращаться за медицинской помощью, чем отсрочили проведение экстренной профилактики против столбняка почти на две недели. В пресс-службе также сообщили, что ребенок был не привит, поскольку ранее родители отказались от вакцинации по идеологическим соображениям. Все это привело к тому, что мальчик несколько месяцев находился в отделении интенсивной терапии, в том числе на аппарате ИВЛ и в медикаментозной коме. Благодаря высокому профессионализму медиков, спасти ребенка удалось, однако после перенесения столбняка у него остались серьезные неврологические нарушения.

"На протяжении 17 лет среди населения Свердловской области не регистрировались случаи заболевания столбняком, что связано с высоким уровнем охвата прививками детей против этой инфекции, а также проведением ревакцинации у взрослых", - заявили в Роспотребнадзоре.

Там также напомнили, что у человека не сохраняется иммунитет после перенесения заболевания. Единственным способом уберечь себя и своих детей остается прививка, которая включена в Национальный календарь профилактических прививок и проводится бесплатно. Детям ее ставят в 3 мес., 4,5 мес. и 6 мес., ревакцинация проводится в полтора года, в 6-7 лет, в 14 лет и далее каждые 10 лет взрослым. Отказ от прививок может привести к необратимым последствиям для здоровья человека.

Напомним, что в июне в медицинские учреждения Свердловской области поступило 553,9 тыс. доз вакцины для организации профилактики инфекций, входящих в национальный календарь прививок, среди которых вакцина от кори, краснухи, паротита, дифтерии, коклюша, столбняка, туберкулеза и гепатита B. За первый этап поставки препарата отвечал холдинг "Нацимбио" Госкорпорации Ростех.