ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V"

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановили одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" до проведения новой инспекции завода производителя.

Как сообщил замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса, производитель должен подтвердить, что места, где выпускается вакцина, соответствуют "стандартам надлежащих практик производства" (Good manufacturing practice), которую использует ВОЗ.

По его словам, на одной из фабрик, где осуществлялась проверка, это условие якобы не было соблюдено, пишет Regnum.

В июне ВОЗ опубликовала список претензий, которые возникли у инспекторов в ходе проверки производства вакцины "Спутник V", претендующей на одобрение этой организации. Речь идет о площадке в Уфе.

В отчете ВОЗ указывается, что у российского производства есть "проблемы с полной прослеживаемостью, идентификацией и историей партий препарата и лекарственных субстанций I и II через системы SAP". Также есть проблемы с "качеством линий розлива и халатов операторов асептического розлива", "проблемы с соответствующей валидацией стерильной фильтрации вакцины".

В Минпромторге поспешили заверить, что все замечания касаются только одной площадки и "неприменимы к остальным".

10 сентября сообщалось, что ВОЗ ожидает получения от России полного пакета документов по вакцине "Спутник V", после чего даст ей оценку.