ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V"

16 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V"

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановили одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" до проведения новой инспекции завода производителя.

Как сообщил замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса, производитель должен подтвердить, что места, где выпускается вакцина, соответствуют "стандартам надлежащих практик производства" (Good manufacturing practice), которую использует ВОЗ.

По его словам, на одной из фабрик, где осуществлялась проверка, это условие якобы не было соблюдено, пишет Regnum.

В июне ВОЗ опубликовала список претензий, которые возникли у инспекторов в ходе проверки производства вакцины "Спутник V", претендующей на одобрение этой организации. Речь идет о площадке в Уфе.

В отчете ВОЗ указывается, что у российского производства есть "проблемы с полной прослеживаемостью, идентификацией и историей партий препарата и лекарственных субстанций I и II через системы SAP". Также есть проблемы с "качеством линий розлива и халатов операторов асептического розлива", "проблемы с соответствующей валидацией стерильной фильтрации вакцины".

В Минпромторге поспешили заверить, что все замечания касаются только одной площадки и "неприменимы к остальным".

10 сентября сообщалось, что ВОЗ ожидает получения от России полного пакета документов по вакцине "Спутник V", после чего даст ей оценку.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Спутник V, вакцина, воз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети