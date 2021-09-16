16 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Юрюзани после срыва сроков строительства котельной возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за срыва сроков строительства новой котельной в Юрюзани.

Напомним, подрядчик срывает сроки сдачи котельной и ставит под угрозу начало отопительного сезона в муниципалитете. Объект строится в муниципалитете за счет средств областного бюджета. Алексей Текслер уже взял ситуацию под личный контроль.

Строительство ведет компания из Ижевска "Кама-Стройсервис".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

"В ходе расследования уголовного дела устанавливаются виновные должностные лица организации, в служебные обязанности которых входит обеспечение своевременного проведения работ по строительству и запуску котельной с инженерными коммуникациями и принимаются необходимые меры по восстановлению нарушенных прав граждан по обеспечению теплоснабжения", - подчеркнули в СК.

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Теги: котельная, отопление, подрядчик, уголовное дело,



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