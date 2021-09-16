16 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Луганская-Кольцовский тракт-Объездная (2021) | Фото: Екатеринбург.рф

Наконец-то: в Екатеринбурге открыто движение на Луганской – Объездной

В Екатеринбурге открылось движение на развязке Луганской – Объездной. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.
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Как написал сегодня мэр в своем Instagram, теперь сезон дорожного ремонта в уральской столице закончен на 98 процентов.

"Остался ряд небольших работ, которые будут завершены в этом месяце", - пообещал Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, сейчас движение на развязке Луганской – Объездной осуществляется в полном объеме.

Напомним, в июле для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги, из-за чего там образовались гигантские пробки. Позже в ситуацию вмешался свердловский губернатор Евгений Куйвашев, которому строители обещали закончить работы к началу сентября.

Однако к этой дате ремонт не завершился, несмотря на то, что 2 сентября Екатеринбург посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. А вчера в уральскую столицу прибыл руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, но и к его приезду дорожники не уложились.

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Теги: движение, Луганская, Объездная, Орлов, Екатеринбург



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