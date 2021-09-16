В ЦИК отчитались о завершении подготовки к голосованию
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова обнародовала итоговый доклад о готовности к предстоящим выборам депутатов Госдумы.
По ее словам, эта кампания является одной из самых напряженных для избирательной системы, но в то же время отличается высокой конкуренцией. Так, в среднем на одно место претендуют 13 человек. Также компания отличается масштабным общественным контролем.
В ходе Единого дня голосования будут замещены более 31 тыс. выборных должностей и мандатов. В девяти регионах на прямых выборах изберут губернаторов, а в 39 субъектах пройдут выборы законодательных органов.
Как отметила Памфилова, одним доказательством высокой конкурентности является низкая доля партий и кандидатов, не допущенных к думским выборам.
По мнению эксперта, конкурентность выборов обеспечивается не только количеством кандидатов, но и доступностью участия в кампании. Как сообщил политолог Алексей Макаркин в вопросе о конкуренции на нынешних выборах Памфилова формально права, но по существу ее тезисы могут быть оспорены, поскольку конкурентность обеспечивается не числом кандидатов, а доступностью участия в кампании и отсутствием дискриминации в допуске к ней, пишет "Коммерсант".
Как сообщалось, в Кремле не стали давать прогнозов по явке избирателей на предстоящих выборах в Госдуму.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет минимальной явки, в первую очередь нужно исходить "из духа и буквы закона".