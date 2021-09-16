В ФАС заявили о "существенном росте" цен на стройматериалы

Федеральная антимонопольная служба России совместно с Федеральной налоговой службой заявила о "существенном росте" цен на стройматериалы в стране.

Как сообщили Накануне.RU в ФАС, за первое полугодие 2021 года в службу поступило более 600 обращений о росте цен на стройматериалы. После этого были организованы проверки рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, а также цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума и первичных полимеров.

Ранее в результате проверок были инициированы дела в отношении ряда компаний, работающих на рынке древесных плит и листового стекла.

Согласно данным Росстата, в июле текущего года стройматериалы стали самой дорожающей категорией среди непродовольственных товаров — рост на 5,1% к июню и 30% год к году.

Как сообщалось, повышение стоимости основных видов стройматериалов в России привело к тому, что значительная часть государственных контрактов стала для представителей малого и среднего предпринимательства убыточной.

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