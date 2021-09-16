Под Орлом задержан возможный убийца девятилетней девочки

Следователи обнаружили в селе Казарь тело пропавшей 18 июня 9-летней девочки.

Подозреваемый задержан, им оказался местный житель. Тело ребенка было закопано на глубине двух метров в подвале многоквартирного дома, в котором она проживала. Запланировано назначение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз. Подозреваемый - 1960 года рождения.

В поисках девочки участвовали более трехсот полицейских, представителей региональных управлений СКР, МЧС, Росгвардии и волонтеров. Поисковые группы исследовали акваторию реки Неруч, водолазы осмотрели речное дно, пишет "Коммерсант".

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